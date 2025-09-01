Erdoğan: İsrail'in Gazze saldırıları 23 aydır açlık vahşeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi ve yaşanan insani duruma dikkat çekti.

"(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz"

Erdoğan, sözlerinde bölgedeki insani kriz ve mağduriyetlere vurgu yaparak 23 aydır süren şartlara işaret etti.

Bu açıklama, Gazze'de devam eden insani durumun ulusal ve uluslararası gündemdeki yerini bir kez daha hatırlattı.