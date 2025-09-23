Erdoğan: İsrail'in 'Vadedilmiş Topraklar' Saplantısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin tutumunu net ve güçlü ifadelerle eleştirdi. Erdoğan, bu yaklaşımın bölgesel istikrar ile uluslararası kazanımları tehlikeye attığını vurguladı.

"Vadedilmiş topraklar saplantısıyla hareket eden İsrail yönetimi yayılmacı politikayla bölge barışına, insanlığın müşterek kazanımlarına kast etmektedir"

Erdoğan'ın sözleri, İsrail politikasına yönelik sert bir tepki olarak öne çıktı ve konunun diplomatik boyutunun önemine işaret etti.