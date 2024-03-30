Erdoğan İstanbul Arnavutköy’de: “Cumhurbaşkanı ve bütün kabine yanınızda”

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı saatler kalmasına rağmen, partililerin seçim çalışmaları devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Arnavutköy’de düzenlemiş olduğu mitinge katıldı ve konuşma yaptı. Mayıs ayında yapılmış olan genel seçimlere işaret eden Erdoğan, kendisini yüzde 63.7 gibi bir oranla destekleyen Arnavutköylülere teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanı olarak ben yanınızdayım”

Arnavutköy’deki vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Bugün son çalışmalarımızı yapıyoruz. Yarın hep birlikte sandığa gideceğiz. Arnavutköy’ü gerçek belediyeciliğe, Murat Kurum’a ve Candaroğlu’na teslim ediyoruz. Sandıklara sahip çıkacağız. Bu kez yerel yöneticiler belirlenirken, Cumhurbaşkanı olarak ben yanınızdayım. Bakanlar, bütün kabine yanınızda.” şeklinde konuştu.

“Eşinizi, dostunuzu arayın oy isteyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığa seslenerek “Eve gidince eşini dostunuzu tek tek arayın. Oylarını vizyonsuz adaylara verip heba etmesinler. İstanbul’un 5 sene daha CHP’nin algı belediyeciliği ile yönetilmemesi gerektiğini izah edin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının devamında “Biz bu işi iyi biliriz. Bu yüzden Murat Kurum’u aday yaptık. Murat krdeşimi tercih ettiğiniz anda İstanbul bambaşka bir güne uyanacaktır. Sizden Fatih’in emaneti olan bu şehre sahip çıkmanızı istiyorum” sözlerini dile getirdi.

“Yaparsa AK Parti yapar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum’u seçmeleri halinde Arnavutköy’e yapılacak olan hizmetlerden de söz etti. Daha önce açılan şehir hastanesi ve yapılan metrolara değinen Erdoğan, 31 Mart sonrası Murat Kurum seçilirse, bunlara yenilerinin ekleneceğini belirtti. İBB’nin mevcut belediyeciliğini eleştiren Erdoğan, “Yaparsa AK Parti yapar” sözlerini de konuşmasına ekledi.