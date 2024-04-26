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Erdoğan İstanbul'da konuştu: “İsrail’le ticari ilişkimizi kestik kesiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda söz aldı. Erdoğan, İsrail’le olan ticari ilişkilerle ilgili olarak, "İsrail'le ticaret başta olmak üzere ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 16:54
Erdoğan İstanbul'da konuştu: “İsrail’le ticari ilişkimizi kestik kesiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katıldı. Burada söz alan Erdoğan, bazı önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Netanyahu ve İsrail’i hedef alan Erdoğan, “Günümüzün Hitler’i ve Nazileri, Gazze’de 15 binden fazla çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan katillerdir. Netanyahu tarihe, Gazze kasabı olarak geçmiştir” dedi.

Erdoğan, “İsrail ile ilişkilerimizi ticaret başta olmak üzere kestik kesiyoruz” ifadelerine de yer verdi.

“Tayyip Erdoğan’ın kalbine zincir vuramazsınız”

İsrail’in Gazze’deki Filistinlileri katletmelerine tepki gösteren Erdoğan, “İsrail, bizi susturabileceğini sanıyor. Elindeki lobi ve basın gücü ile işlediği cinayetlerin üstünü kapatabileceğini zannediyor. Ne yapsanız boş. Tayyip Erdoğan’ın kalbine zincir vuramazsınız. Size boyun eğmeyiz. Beni duam şudur: Netanyahu başta olmak üzere Kahhar isminle bu Siyonistleri kahru perişan eyle Rabbim” şekliden konuştu.

“Seçim zamanı bize iftira attılar”

Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde, iftiralara maruz kaldıklarını ifade ederek, “Biz, Filistin davasını savunurken bedeller ödedik. Bizim Filistin’e verdiğimiz güçlü desteği örtmek için birileri iftira attılar. “İsrail’e jet yakıtı gönderdiler” diyecek kadar ahlaksız ve vicdansızca iddialar ortaya attılar. Erdoğan ve arkadaşlarının bunu yapması mümkün olabilir mi?” dedi.

Erdoğan sözlerine “Şimdi de Kürecik ile ilgili yalan söylüyorlar. Kürecik’te bulunan radar merkezinin, ülkemiz ve müttefiklerimiz dışında hiçbir devletle ilişkisi yok. Böyle bir şeye izin vermeyiz” şeklinde devam etti.

ABD’ye tepki

Filistin’in BM’ye tam üyeliğini veto eden ABD için ise Erdoğan, “ABD’nin yaptığı hem ayıp hem de haksızlıktır. ABD’nin veto kararı yüzünden Filistin BM’ye tam üye devlet arasına girememiştir. Diğer devletlerin de iradesi yok sayılmıştır. ABD’nin İsrail’e verdiği destek, sorunun daha çok büyümesinden başka bir işe yaramıyor. ABD, 1915 olayları üzerinden Türkiye’ye ithamda bulunacağına, Gazze’deki soykırımı engellesin” ifadelerini kullandı.

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