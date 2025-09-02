Erdoğan: İstanbul Müzakereleri, Ukrayna-Rusya Savaşına Çözümün Kanıtı

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başından beri Ukrayna-Rusya savaşının müzakereler yoluyla sonlandırılabileceğini ele aldıklarını vurguladı.

Erdoğan, şöyle dedi: "Başından beri, Ukrayna-Rusya savaşının müzakereler yoluyla sonlandırılabileceğini ele alıyoruz. İstanbul'daki müzakereler bu yolun açık olduğunun ispatıdır"

İstanbul'daki müzakerelerin, diplomasi ve diyalog kanallarının açık olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, müzakerelerin önemine dikkat çekti.