DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Erdoğan: İstanbul Müzakereleri, Ukrayna-Rusya Savaşına Çözümün Kanıtı

Erdoğan, İstanbul'daki müzakerelerin Ukrayna-Rusya savaşının müzakerelerle sonlandırılabileceğinin ispatı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:05
Erdoğan: İstanbul Müzakereleri, Ukrayna-Rusya Savaşına Çözümün Kanıtı

Erdoğan: İstanbul Müzakereleri, Ukrayna-Rusya Savaşına Çözümün Kanıtı

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başından beri Ukrayna-Rusya savaşının müzakereler yoluyla sonlandırılabileceğini ele aldıklarını vurguladı.

Erdoğan, şöyle dedi: "Başından beri, Ukrayna-Rusya savaşının müzakereler yoluyla sonlandırılabileceğini ele alıyoruz. İstanbul'daki müzakereler bu yolun açık olduğunun ispatıdır"

İstanbul'daki müzakerelerin, diplomasi ve diyalog kanallarının açık olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, müzakerelerin önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter