Erdoğan: İzmir Saldırısı ve 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Erdoğan, 2025-2026 eğitim yılı açılışında İzmir'deki saldırıda şehit düşen polisleri andı, faile ilişkin bilgi verdi ve eğitimde aile ile yeşil vatan temalarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasında sabah saatlerinde gelen İzmir kaynaklı acı habere dikkat çekti ve saldırıda hayatını kaybeden emniyet personelini andı.

İzmir'deki menfur saldırı ve güvenlik açıklaması

Erdoğan, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 polisin şehit olduğunu, 2 emniyet görevlisinin yaralandığını aktardı. Menfur saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın'a Cenabıallah'tan rahmet, polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı'ya acil şifalar diledi.

Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahısın yakalandığını belirten Cumhurbaşkanı, bağlantılarının araştırıldığını söyledi ve tüm emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulundu.

Açılış töreninde yeni eğitim yılı mesajları

Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler, idareciler ve maarif teşkilatlarının her bir mensubu için hayırlı olmasını temenni etti. Geçen hafta okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimleri için ders zilinin çaldığını hatırlattı ve minik öğrencilerin heyecanına değindi.

Bugün 81 ilimiz ve 922 ilçemizde birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıldığını vurgulayan Erdoğan, yaz tatilini verimli geçirdiklerine inandığı tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti ve Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarları olan çocuklara dualarını sundu.

Eğitimde iki ana tema: aile ve yeşil vatan

Bu yılki eğitim faaliyetlerinin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirlediklerini söyleyen Erdoğan, 'Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan' başlığıyla ilk haftada birçok etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca 10 ay boyunca 'Yeşil vatan benim okulum geleceğe çare' başlığı altında verilecek eğitimlerin aileleri sürece doğrudan dahil edeceğini belirtti.

İklim, çevre ve aile odaklı takvimi hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı tebrik etti.

Öğretmenlere teşekkürü

Erdoğan, maarif ordusunun öncü aktörleri olan öğretmenlerin ülkenin dört bir yanında özveriyle görev yaptığını vurguladı. Öğrencilerini evlatları gibi gören, sevgi ve şefkatle yaklaşan öğretmenlerin takdir ve taltife layık olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin mahir ellerinde yetişen öğrencilerin aydınlık yarınların teminatı olduğunu belirterek, öğretmen ve idarecileri milletin övünç madalyası olarak nitelendirdi.

Konuşma, salondaki katılımcılara ve tüm eğitim camiasına yeni dönemde başarı dilekleriyle son buldu.

