Erdoğan: Kadınları Dışlayan Siyasi Hareketler Başarısızlığa Mahkumdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınların Rolüne Değinme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların siyasetteki öneminin altını çizdi.

Kadınların Olmadığı Siyasi Hareketler Başarısızdır

Erdoğan, "Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi, hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir." diyerek, kadınların siyasi süreçlerdeki hayati rolüne dikkat çekti.

Bu sözler, kadın temsilinin artırılması gerektiği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.