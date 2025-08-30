Erdoğan: Kahraman Ordumuzu Yıpratmaya Çalışanlar Karşılarında Bizi Bulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ordunun itibarını hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergileneceğini belirtti.
Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır."
Cumhurbaşkanı ayrıca vatandaşların hak ve hukukunun korunacağına dikkat çekerek "Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz" dedi.
Bu açıklama, ordunun itibarını koruma ve kamuoyunun haklarına sahip çıkma konusunda devletin kararlı yaklaşımını vurguladı.