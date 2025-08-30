DOLAR
Erdoğan: Kahraman Ordumuzu Yıpratmaya Çalışanlar Karşılarında Bizi Bulacak

Erdoğan, ordunun itibarını hedef alanlara karşı kararlı olduklarını vurgulayıp vatandaşların hak ve hukukunun korunacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:34
Erdoğan: Kahraman Ordumuzu Yıpratmaya Çalışanlar Karşılarında Bizi Bulacak

Erdoğan: Kahraman Ordumuzu Yıpratmaya Çalışanlar Karşılarında Bizi Bulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ordunun itibarını hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergileneceğini belirtti.

Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır."

Cumhurbaşkanı ayrıca vatandaşların hak ve hukukunun korunacağına dikkat çekerek "Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz" dedi.

Bu açıklama, ordunun itibarını koruma ve kamuoyunun haklarına sahip çıkma konusunda devletin kararlı yaklaşımını vurguladı.

