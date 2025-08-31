DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.468.767,45 -0,1%

Erdoğan Kararıyla DEAŞ ve El-Kaide Bağlantılı İki Kişinin Varlıkları İçin Liste Güncellendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla, DEAŞ ve El-Kaide bağlantılı iki kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin liste bilgileri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:27
Erdoğan Kararıyla DEAŞ ve El-Kaide Bağlantılı İki Kişinin Varlıkları İçin Liste Güncellendi

Erdoğan Kararıyla DEAŞ ve El-Kaide Bağlantılı İki Kişinin Varlıkları İçin Liste Güncellendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, terör örgütü bağlantıları nedeniyle mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin olarak liste bilgileri güncellendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın Detayları

Güncelleme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' başlıklı bölümünde yer alan iki kişiye ait bilgileri kapsıyor.

Yürütme

Karar hükümlerinin uygulanması ve takibi Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail: Gazze'de bulunan cenazelerden biri Idan Shtivi'ye ait
2
Uzmanlardan Uyarı: İnternette "mucize" Ürünler Cilde Zarar Verebiliyor
3
Su Ürünleri Planlaması 16 Türe Çıktı, Uluslararası Öğrenciler 3 Milyar Dolara Yaklaştı
4
Muğla Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklu
5
Bakan Uraloğlu: 5G İhalesi 16 Ekim'de — 1 Nisan 2026'da Hizmet Başlıyor
6
Rodos'ta İsrail Karşıtı Protestoda Polis Müdahalesi: Gösterici Suç Duyurusunda
7
Seydikemer'de Tırla Çarpışma: Adem Yaman Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta