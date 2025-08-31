Erdoğan Kararıyla DEAŞ ve El-Kaide Bağlantılı İki Kişinin Varlıkları İçin Liste Güncellendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, terör örgütü bağlantıları nedeniyle mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin olarak liste bilgileri güncellendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın Detayları

Güncelleme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' başlıklı bölümünde yer alan iki kişiye ait bilgileri kapsıyor.

Yürütme

Karar hükümlerinin uygulanması ve takibi Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.