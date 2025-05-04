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Erdoğan, KKTC Ziyareti Dönüşü Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü yaptığı açıklamalarda Kıbrıs Türk halkının statüsü ve TEKNOFEST'i değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:37
Erdoğan, KKTC Ziyareti Dönüşü Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve uluslararası statüsünün tescilinin er ya da geç sağlanacağını vurguladı.

Erdoğan, “Ada'nın huzurunu bozan, hassasiyetlerini kaşıyan, kargaşa çıkartmayı arzulayan yaklaşımlara da müsaade etmeyiz” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ardından, Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, Türkiye tarafından inşa edilen projeyi tanıttı.

Yeni Yerleşke ve TEKNOFEST'e Katılım

“Sağlam devlet, saygın gelecek” şiarıyla yapılan projede 25 bin 210 metrekarelik alana sahip Cumhurbaşkanlığı binası, konferans salonları ve çalışma ofisleri bulunuyor. Ayrıca, 20 bin metrekarelik meclis binası ve 2 bin 252 kişilik millet camisi inşaatları devam ediyor.

Erdoğan, TEKNOFEST 2025'e katıldıklarını ve 22 ülkeden 50 bin gencin yarışmalara katıldığını belirterek, bu tür etkinliklerin KKTC'nin eğitim ve teknoloji üssü olma yolunda önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Erdoğan, Kıbrıs'taki iki devletli çözüm vizyonunu desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Ana vatan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olacak” dedi. Ayrıca, uluslararası toplantılarda elde edilen işbirliği fırsatlarına da değindi.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Hukuk

Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili konuşan Erdoğan, “İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir” dedi. Saldırıyı “haydutluk ve korsanlık” olarak nitelendirirken, dünya kamuoyunun bu duruma sessiz kalmamasını istedi.

Erdoğan, Türkiye'nin, KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirterek, kargaşa yaratma çabalarına da kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dönerken uçakta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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