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Erdoğan Kocaeli’de: “Sandığın telafisi olmaz”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli’deki seçim mitinginde söz aldı.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 16:58
Erdoğan Kocaeli’de: “Sandığın telafisi olmaz”

31 Mart Yerel Seçimlerine 2 gün kala, AKP’nin seçim çalışmaları Kocaeli’de devam ediyor. Partisinin seçim mitinginde yer alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de vatandaşlarla buluştu.

“Hayatta her şeyin telafesi var ama sandığın yok”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine Kocaeli’de toplanan kalabalığı selamlayarak başladı. Erdoğan, seçime sadece 2 gün kaldığını vurgulayarak, “hayatta her şeyin telafisi var ama sandığın yok. Pazar günü erkenden sandıklara gideceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı’na kaybettirmek, CHP’ye kazandırmak için çalışanlara karşı, yakınlarımızı da uyaracağız” dedi.

“Sandığın itibarını hep birlikte koruyacağız”

Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Oylarınızı heba etmeyin. Ben sizin sağduyunuza güveniyorum. Uğruna bedeller ödenen kazanımlarımızın ellerimiz arasında kayıp gitmesine izin veremeyiz. Sandığın itibarını birlikte koruyacağız.”

“Asrın felaketi sonrasında şehirlerimizi ayağa kaldırdık”

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlere de değinen Erdoğan, “Asrın felaketinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldırdık. Deprem konusu bir beka sorunudur. TOKİ, hayat kurtardı. Yıkılan binaların büyük bir çoğunluğu 1999’a aitti. Marmara’daki riskli yerleri de hazır hala getireceğiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, “şimdiye kadar yaptıklarımızı CHP’nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Engelleri tek tek aştık ve bugünlere geldik.” söylemlerine yer verdi.

“Finali burada yapıyoruz”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, iki aylık seçim maratonunun finalini Kocaeli’de yaptıklarını belirtti. Ülkede doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 il gezdiğini belirten Erdoğan, “sandık 85 milyonun, hepimizin namusuna emanet” ifadelerine de yer verdi.

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