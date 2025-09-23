Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı Türkevi'nde Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı Türkevi'nde kabul etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 01:30
New York'ta BM 80. Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Kabul, Türkevi'nde gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

