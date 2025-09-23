Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı Türkevi'nde Kabul Etti

New York'ta BM 80. Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Kabul, Türkevi'nde gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.