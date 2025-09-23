Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi Türkevi'nde Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:23
BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Görüşme, Birleşmiş Milletlerin BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla Erdoğan'ın bulunduğu New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız de hazır bulundu.

