Erdoğan-Macron New York Görüşmesi: Türkiye‑Fransa İşbirliğine Vurgu

İletişim Başkanlığı duyurdu: Görüşmede ikili ve bölgesel gündemler ele alındı

İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu vurguladı ve ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirme konusunda gayret gösterilmeye devam edileceğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu ifade ederek, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını söyledi.

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlanması için azami gayret gösterdiği; İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin sonuç odaklı bir anlayışla ilerletilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik etti. Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskının artırılmasının sonuç getirebileceğini belirterek, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca Suriye'deki son durum, Avrupa'da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.