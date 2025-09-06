Erdoğan: Malatya'daki don için sigortasız çiftçilere 3,8 milyar lira destek

Erdoğan, Malatya'daki don sonrası tarım sigortası olmayan çiftçilere yaklaşık 3,8 milyar lira destek verileceğini ve ödemelerin bu ay başlayacağını açıkladı.