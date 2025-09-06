Erdoğan: Malatya'daki don için sigortasız çiftçilere 3,8 milyar lira destek
Ödemelere bu ay başlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Malatya'da yaşanan don sonrası çiftçilere yönelik mali yardım kararı hakkında bilgi verdi.
"(Malatya'daki don) Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizin masrafları için yaklaşık 3,8 milyar lira destek yapıyoruz. Ödemelere bu ay içerisinde başlıyoruz" dedi.
Açıklamada belirtilen tutar ve ödeme takvimi, donun etkilediği üreticilere yönelik doğrudan destek sağlanacağını ortaya koyuyor.