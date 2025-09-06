DOLAR
Erdoğan: Malatya'daki don için sigortasız çiftçilere 3,8 milyar lira destek

Erdoğan, Malatya'daki don sonrası tarım sigortası olmayan çiftçilere yaklaşık 3,8 milyar lira destek verileceğini ve ödemelerin bu ay başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:59
Ödemelere bu ay başlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Malatya'da yaşanan don sonrası çiftçilere yönelik mali yardım kararı hakkında bilgi verdi.

"(Malatya'daki don) Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizin masrafları için yaklaşık 3,8 milyar lira destek yapıyoruz. Ödemelere bu ay içerisinde başlıyoruz" dedi.

Açıklamada belirtilen tutar ve ödeme takvimi, donun etkilediği üreticilere yönelik doğrudan destek sağlanacağını ortaya koyuyor.

