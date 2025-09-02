Erdoğan: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 40 Yıllık Sorunu Kaldıracak

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında yaptığı açıklamada komisyonun ülke için belirleyici bir rol oynayacağına vurgu yaptı.

Erdoğan, "İnanıyorum sonuçta Türkiye, 40 yıllık sorunu ortadan kaldıracak, geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyecek" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, komisyonun hedeflenen birleştirici ve kalıcı çözümler üretme beklentisini özetliyor.