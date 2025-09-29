Erdoğan: Muhalefet Olsaydı Türkiye Yatırımlarına Sahip Olamazdı

Cumhurbaşkanı'ndan muhalefet eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tutumuna işaret ederek hükümetin hayata geçirdiği projelerin ülke için taşıdığı önemi vurguladı.

"Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık, Türkiye, sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının hiçbirine bugün sahip olamazdı"

Erdoğan'ın sözleri, yürütülen yatırımların devamlılığına ilişkin savunma niteliği taşıdı. Cumhurbaşkanı, tartışmaların odağında olan projelerin ülkenin gelişimi ve hizmet kapasitesi açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Altyapı ve üstyapı yatırımlarının korunması ve bu yatırımların sağladığı kazanımların sürdürülmesi gerektiği mesajı, konuşmanın öne çıkan noktaları arasında yer aldı.