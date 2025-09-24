Erdoğan, New York'ta ABD'li Düşünce Kuruluşu Temsilcileriyle Türkevi'nde Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, SETA koordinasyonunda ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Türkevi'nde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 03:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 03:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile SETA Başkanı Nebi Miş de yer aldı.

