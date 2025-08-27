Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırımla sanayide dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller" töreninde konuştu. Erdoğan, açılışları yapılan tesisler, teslim edilen Çelik Kubbe unsurları ve Oğulbey Teknoloji Üssü temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreni ve ana mesaj

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde özellikle seri üretim konusuna vurgu yaptı ve geliştirilen yüksek teknolojili ürünlerin "daha hızlı, verimli ve yüksek adetlerde" üretilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, "Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tesis açılışları ve üretim kapasitesi

Erdoğan, bugün açılışı yapılan 280 milyon dolar değerindeki 14 tesis ile üretim kapasitesinin ciddi şekilde artırıldığını belirtti. Hizmete alınan tesisler arasında hava savunma sistemleri tasarım ofisi, radar üretim ve entegrasyon ilave tesisi, ileri mühendislik malzemeler Ar-Ge tesisi, elektro optik sistemler tasarım ofisi ve güdümlü mühimmat sistemleri tesisi ile Teknopark İstanbul Ar-Ge Merkezi gibi kritik altyapılar bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, açılan tesislerin yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam sağlayacağını ve genç mühendisler için yeni çalışma alanları oluşturacağını ifade etti.

Oğulbey Teknoloji Üssü'nün büyüklüğü ve hedefler

Oğulbey Teknoloji Üssü için tahsis edilen alanın detaylarına değinen Erdoğan, ASELSAN'a tahsis edilen yeni yerleşkenin 6 bin 500 dönüm olduğunu ve bunun "900 futbol sahasından daha büyük" bir alanı kapsadığını aktardı. Üssün 585 bin metrekare kapalı alan ve 132 bin metrekare temiz oda, laboratuvar ve üretim alanına sahip olacağını belirtti.

Erdoğan, üssün ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini iki katından fazla artıracağını, bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacağını ve çalışmaları yakından takip edeceğini söyledi. Ayrıca, projenin yoğun gayretle 2026'nın ortasında ilk tesisin devreye alınmasının hedeflendiğini vurguladı.

ASELSAN'ın rolü ve tarihsel vurgu

Cumhurbaşkanı, ASELSAN'ı sadece bir şirket olarak değil, milletin hafızasında derin izler taşıyan bir sembol olarak tanımladı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yaşanan tecrübelerden hareketle 1975'te kurulan ASELSAN'ın 50 yıl içinde büyüyerek bugün 11 araştırma geliştirme merkezi ve 12 bin 500'den fazla çalışan ile dünyanın en hızlı büyüyen savunma şirketlerinden biri haline geldiğini hatırlattı.

Erdoğan, Türk ordusunun ihtiyaçlarının yüzde 80lere varan oranda yerli sistemlerle karşılandığını ifade etti.

İhracat, diplomasi ve ekonomi hedefleri

Erdoğan, yerli savunma sistemleri sayesinde yurt dışına gidecek kaynağın Türkiye'de kaldığını, sistemlerin dost ve müttefiklere sunulmasının diplomatik etkinliği artırdığını söyledi. Geçen yıl sektörde 7 milyar doları aşan ihracat yapıldığını, savunma ve havacılık ihracatının geçen ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,9 artışla 989,6 milyon dolara ulaştığını belirtti. Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatın yüzde 38,6 artışla 4 milyar 591 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

Erdoğan, yakalanan ivme doğrultusunda birkaç sene içinde 20 milyar dolar seviyesinin hedeflendiğini söyledi ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Gençlik, insan kaynağı ve toplumsal mesaj

Cumhurbaşkanı, teknolojiye yatırımın sadece para değil "insan, insan, insan" meselesi olduğunu belirtti. ASELSAN'a yurt dışından dönen mühendis sayısındaki artışı memnuniyetle karşıladığını aktardı ve gençleri, kökenleri ne olursa olsun Türkiye'nin müreffeh geleceğini inşa etmeye davet etti.

Programdan notlar

Tören öncesinde Erdoğan, Çelik Kubbe unsurlarını inceledi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgünden bilgi aldı ve Çelik Kubbe unsurları önünde fotoğraf çektirdi. Ayrıca ASELSAN Botanik Bahçesi'ndeki fidanları suladı.

Programa; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti yöneticileri, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercümend Arvas ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

Tören kapsamında açılışı yapılacak tesislerin videosu ve ASELSAN 50. Yıl Filmi gösterildi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş törenden önce dua etti. Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından Çelik Kubbe miğferi, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından ise Çelik Kubbe'yi yansıtan seramik ve çelik materyal hediyesini kabul etti. Ardından butona basılarak Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erdoğan, açılışı yapılan tesislerin, teslim edilen sistemlerin ve temeli atılan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün Türkiye'nin geleceğine bırakılan önemli miraslar olduğunu belirterek, ASELSAN yönetimini, mühendislerini ve teknisyenlerini tebrik etti ve projelerde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.