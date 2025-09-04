Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı
Sosyal medya paylaşımıyla anma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Ömrünü İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye adayan değerli mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin.
Paylaşımda İnançer'e ilişkin saygı ve rahmet dilekleri vurgulandı.