Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'i Vefatının Üçüncü Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i vefatının üçüncü yılında sosyal medya paylaşımıyla rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:18
Sosyal medya paylaşımıyla anma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ömrünü İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye adayan değerli mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin.

Paylaşımda İnançer'e ilişkin saygı ve rahmet dilekleri vurgulandı.

