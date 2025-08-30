Erdoğan: Ordumuzu Personel, Eğitim ve Teknolojiyle Tam Destekleyeceğiz
Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlılığın sürdüğünü belirterek önceliklerin net olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz"
Erdoğan'ın mesajı, ordunun modernizasyonu ve insan kaynağı yatırımlarına verilen önemin altını çizdi. Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler savunma politikalarının merkezinde tutulacağı ifadeleriyle öne çıktı.
Yetkililer, açıklamanın savunma stratejileri ve askeri planlamada sürekliliği ifade ettiğini, kaynak ve imkanların etkin kullanımına yönelik taahhüdü pekiştirdiğini belirtiyor.