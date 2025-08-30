DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.466.991,21 -0,98%

Erdoğan: Ordumuzu Personel, Eğitim ve Teknolojiyle Tam Destekleyeceğiz

Erdoğan, ordunun personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetlerinin tüm imkanlarla destekleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:25
Erdoğan: Ordumuzu Personel, Eğitim ve Teknolojiyle Tam Destekleyeceğiz

Erdoğan: Ordumuzu Personel, Eğitim ve Teknolojiyle Tam Destekleyeceğiz

Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlılığın sürdüğünü belirterek önceliklerin net olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz"

Erdoğan'ın mesajı, ordunun modernizasyonu ve insan kaynağı yatırımlarına verilen önemin altını çizdi. Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler savunma politikalarının merkezinde tutulacağı ifadeleriyle öne çıktı.

Yetkililer, açıklamanın savunma stratejileri ve askeri planlamada sürekliliği ifade ettiğini, kaynak ve imkanların etkin kullanımına yönelik taahhüdü pekiştirdiğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Hakkari'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı
3
MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni: Erdoğan katıldı
4
Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Medvedev'e Sert Yanıt: NATO Uyarısına Reddetme
5
BBP Lideri Mustafa Destici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
6
İrlanda'dan AB'ye Uyarı: Simon Harris'ten İsrail'e Somut Adım Çağrısı
7
Japonya 2026'da Rekor Savunma Bütçesi: 8,8 Trilyon Yen Hedefleniyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta