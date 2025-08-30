DOLAR
Erdoğan: Ordunun Disiplini Milletimize Hizmetin Temelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordunun millet hizmetindeki başarısının sürekli yüksek disipline bağlı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordunun görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi için disiplinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, askerî disiplinin milletle devlet arasındaki güvenin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

"Ordumuzun, milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır"

Açıklamada öne çıkan bu ifade, ordunun etkinliği ve milletin güvenliği açısından disiplinin sürekli korunmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.

