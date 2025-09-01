Erdoğan-Paşinyan Görüşmesi: Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Güney Kafkasya'da Barış

Erdoğan ile Paşinyan arasında Türkiye-Ermenistan ilişkileri masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki kabulde, bölgesel dönemin öncelikleri bağlamında görüş alışverişi yapıldı.
Görüşmenin odak noktaları
Taraflar, Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar ve barışa yönelik adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ele aldı. Görüşmede, bölgesel güvenlik ve diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.
Tarafların görüşmeleri, iki ülke arasındaki siyasi temasların geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanmasına katkı sunacak adımların değerlendirilmesi çerçevesinde sürdü.