Erdoğan-Putin Görüşmesi: Gazze Saldırıları ve Suriye'nin Birliği Ele Alındı

Erdoğan ile Putin kritik bölgesel başlıkları masaya yatırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen görüşmede, bölgesel güvenlik ve istikrar konuları öne çıktı.
Gazze'ye yönelik saldırılar
Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı ve bölgedeki insani durum ile güvenlik boyutları hakkında görüş teatisinde bulunuldu.
Suriye'nin siyasi birliği ve kalkınması
Ayrıca, Suriye'nin siyasi birliğinin korunarak kalkındırılması konusu masaya yatırıldı; taraflar, ülkenin siyasi bütünlüğü ve kalkınma ihtiyaçları hakkında değerlendirmeler paylaştı.