Erdoğan-Putin Görüşmesi: Gazze Saldırıları ve Suriye'nin Birliği Ele Alındı

Erdoğan ile Putin görüşmesinde, İsrail'in Gazze saldırıları ve Suriye'nin siyasi birliğinin korunarak kalkındırılması konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:43
Erdoğan ile Putin kritik bölgesel başlıkları masaya yatırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen görüşmede, bölgesel güvenlik ve istikrar konuları öne çıktı.

Gazze'ye yönelik saldırılar

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı ve bölgedeki insani durum ile güvenlik boyutları hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Suriye'nin siyasi birliği ve kalkınması

Ayrıca, Suriye'nin siyasi birliğinin korunarak kalkındırılması konusu masaya yatırıldı; taraflar, ülkenin siyasi bütünlüğü ve kalkınma ihtiyaçları hakkında değerlendirmeler paylaştı.

