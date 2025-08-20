DOLAR
Erdoğan-Putin Telefon Görüşmesi: Alaska Zirvesi ve Türkiye-Rusya İlişkileri

Erdoğan ile Putin telefon görüşmesinde Alaska zirvesi, ticari ilişkiler ve barış süreci ele alındı; iki lider diyalogun sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:56
Alaska zirvesi, ticari ilişkiler ve barış süreci masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Alaska zirvesinin sonuçları, ticari ilişkiler başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini; Türkiye'nin adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini belirterek, bu minvalde tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediğini ifade etti.

Putin ise İstanbul sürecine dikkati çekerek, barış görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülkenin diyalog halinde olması konusunda mutabık kaldı.

