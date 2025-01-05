Erdoğan, Rize'de AK Parti 8. İl Kongresi'nde Konuştu: 'Türkiye'nin Hedeflerine Ulaşması Bizimle Kolaylaşacak'

Erdoğan: "Türkiye'nin Hedeflerine Ulaşması Bizimle Kolaylaşacak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü, ne kadar üretken, ne kadar kucaklayıcı olursa Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması ve milletin hayallerine kavuşması o derece hızlı ve etkin gerçekleşir." dedi.

Rize'ye Duyduğu Sevgi

Yenişehir Spor Salonu'ndaki kongreye katılan Erdoğan, Rize'ye duyduğu sevgiyi dile getirerek, "Rize'de bizleri tekrar buluşturan Rabbime hamdolsun. Yeşiline, mavisine, yaylasına, deresine vurgun olduğum ana yurdum, baba ocağım Rize'de bulunmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kongredeki canlı bağlantılarla başka illerdeki kongrelere katılan partililere selam gönderen Erdoğan, vefat eden yol arkadaşlarına rahmet dileyerek, yeni göreve başlayan teşkilat mensuplarına başarı diledi. "Rabbim çalışmamızı arttırsın, emeklerimizi zayi etmesin." dedi.

Türkiye'yi Güçlü Bir Ülke Haline Getirdik

Rize'nin önemini vurgulayan Erdoğan, "Karadeniz tükenir ama Rize'nin davası tükenmez. Kalplerimizle, desteklerimizle yanınızdayız." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü ve saygın bir ülke haline geldiğinin altını çizen Erdoğan, "Bugüne kadar dostlarınızı utandırmadım. 2023 ve sonrasında hedeflerimiz için kararlılıkla ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Boş Palavralar Yerine Gerçek Hedefler

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirip, daha büyük hedefler belirlediklerini belirterek, "Bizim referansımız, binlerce yıllık medeniyet birikimimizdir. Geçmişteki mücadelelerimizin anlamına inanıyoruz." dedi.

AK Parti İttifakı ve Ülkesine Hizmet

İktidarları boyunca gerçekleştirdikleri hizmetleri ve eserleri hatırlatan Erdoğan, "AK Parti, milletinin kaderiyle kendi kaderini birleştirmiştir. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz." diyerek, kongrelerin bu anlayışla dolu olduğunu kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum."