Erdoğan, Şahbaz Şerif ile Aşkabat'ta Görüştü

Aşkabat'taki temaslar ve forum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabatta, forum marjında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Erdoğan, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Aşkabat'ta bulunuyor. Forum kapsamında yürütülen ikili temaslar sonrasında görüşme gerçekleştirildi.

Forum sonrası konakladığı otelde gerçekleşen görüşmede, karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Görüşmeye katılan heyet

Görüşmeye; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan de katıldı.

