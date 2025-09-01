Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Zirvesi'nde Paşinyan'ı Kabul Etti

Zirve kapsamında gerçekleşen ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi programı çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

Gerçekleşen kabulde taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve görüşme zirve gündemi çerçevesinde ilerledi.

Toplantı, zirve kapsamında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler bağlamında yapılan temasların bir parçası olarak kayda geçti.