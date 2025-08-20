DOLAR
Erdoğan-Schoof Telefonda: Türkiye-Hollanda İlişkileri ve Bölgesel Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmesinde Türkiye-Hollanda ilişkilerini, Gazze krizini ve Ukrayna-Rusya savaşını ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:33
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

Görüşmenin odak noktaları

Taraflar, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle savunma sanayii başta olmak üzere işbirliğini daha da kuvvetlendirecek adımlar atılacağını söyledi.

Erdoğan, Gazze'deki insani felaketin derinleştiğini vurguladı ve Netanyahu hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını ifade etti ve İstanbul Sürecine ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

