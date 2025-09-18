Erdoğan: Şehit ve Gazi Yakınlarına Tahammülümüz Yok — Kura Töreninde 630 Atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kura töreninde şehit yakınları ve gazilerle buluştu; 630 atama yapıldı, toplam 51.947 kişi kamuda istihdam edildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:00
Erdoğan: Şehit ve Gazi Yakınlarına Tahammülümüz Yok — Kura Töreninde 630 Atama

Erdoğan: Şehit ve Gazi Yakınlarına Tahammülümüz Yok

Törende vefa ve istihdam mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen merasimde şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur."

Şehitlere ve gazilere saygı vurgusu

Erdoğan, tüm kalbiyle vatan, millet ve bayrak uğruna toprağa düşen şehitleri rahmetle andığını belirterek, şehitlerin ruhlarının yüce olduğunu ve Cenabıallah'tan rahmet dilediğini söyledi. Yarın idrak edilecek Gaziler Günü vesilesiyle gazilere de tebrik ve dua temennisinde bulundu.

Sözlerine Kur'an'dan bir hatırlatmayla devam eden Erdoğan, "Rabb'imiz, hayat rehberimiz olan Kur'an'da şüheda için, 'Onlara ölüler demeyin, onlar diridirler ama siz bunun şuurunda değilsiniz.' buyuruyor" ifadelerini kullandı. Şehitlerin manevi varlığının milletle birlikte olduğunu, gazilerin ise en büyük rütbelerden birine sahip olduklarını vurguladı.

Kura töreni ve kamuda istihdam

Erdoğan, tören kapsamında çekilecek kurayla 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, yapılan atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısının 51.947 olduğunu hatırlattı.

Ateşin düştüğü yerin yarasını kelimelerin tarif etmekte yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu; dertlerini dert, sevinçlerini sevinç bildiklerini ve çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizde olmaya devam edecek. Erdoğan, herkesin bu kararlılık ve hassasiyetten şüphesi olmamasını istedi ve ataması yapılacak olanlara kamu hizmetlerinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları...

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
4
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
6
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
7
Murat Kurum Sındırgı'da 531 Afet Konutunun Temelini Attı — Sosyal Konut Müjdesi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)