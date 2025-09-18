Erdoğan: Şehit ve Gazi Yakınlarına Tahammülümüz Yok — Kura Töreninde 630 Atama

Erdoğan: Şehit ve Gazi Yakınlarına Tahammülümüz Yok

Törende vefa ve istihdam mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen merasimde şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur."

Şehitlere ve gazilere saygı vurgusu

Erdoğan, tüm kalbiyle vatan, millet ve bayrak uğruna toprağa düşen şehitleri rahmetle andığını belirterek, şehitlerin ruhlarının yüce olduğunu ve Cenabıallah'tan rahmet dilediğini söyledi. Yarın idrak edilecek Gaziler Günü vesilesiyle gazilere de tebrik ve dua temennisinde bulundu.

Sözlerine Kur'an'dan bir hatırlatmayla devam eden Erdoğan, "Rabb'imiz, hayat rehberimiz olan Kur'an'da şüheda için, 'Onlara ölüler demeyin, onlar diridirler ama siz bunun şuurunda değilsiniz.' buyuruyor" ifadelerini kullandı. Şehitlerin manevi varlığının milletle birlikte olduğunu, gazilerin ise en büyük rütbelerden birine sahip olduklarını vurguladı.

Kura töreni ve kamuda istihdam

Erdoğan, tören kapsamında çekilecek kurayla 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, yapılan atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısının 51.947 olduğunu hatırlattı.

Ateşin düştüğü yerin yarasını kelimelerin tarif etmekte yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu; dertlerini dert, sevinçlerini sevinç bildiklerini ve çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizde olmaya devam edecek. Erdoğan, herkesin bu kararlılık ve hassasiyetten şüphesi olmamasını istedi ve ataması yapılacak olanlara kamu hizmetlerinde başarı diledi.

