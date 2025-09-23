Erdoğan: Sınırlar ve Bölgede Teröre Tahammül Yok

Erdoğan, sınırlar ve bölgede teröre tahammül edilmeyeceğini vurguladı; hedeflerin adım adım gerçek olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 01:51
Güvenlik ve bölgesel kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ülke güvenliği ve bölgesel istikrar konusundaki kararlılığını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur. Bu hedefimiz elhamdülillah adım adım gerçeğe dönüşmektedir"

Erdoğan, bu yaklaşımın süreceğini belirterek, güvenlik politikalarının kararlılıkla uygulandığını ve hedeflerin adım adım hayata geçirildiğini vurguladı.

