Erdoğan: Sivil Anayasa, Milletin İrfanından Beslenmeli
Demokrasi tecrübesi fasılalara bölünmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında sivil bir anayasa talebi öne çıktı ve demokratik sürekliliğe vurgu yapıldı.
"Darbelerden değil milletin irfanından beslenen, demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen sivil bir anayasa vatandaşlarımızın halen en büyük özlemidir"
Erdoğan, bu ifadeyle milletin irfanı ile şekillenen bir anayasa ihtiyacını dile getirerek, demokratik deneyimin kesintiye uğramaması yönündeki beklentiyi hatırlattı.
Mesaj, anayasa tartışmalarında sivil yaklaşıma duyulan ihtiyacın altını çiziyor ve vatandaşların uzun süreli özlemini ön plana çıkarıyor.