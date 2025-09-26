Erdoğan-Starmer Telefonda Görüştü: Filistin ve Türkiye-İngiltere İlişkileri

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü; görüşmede Türkiye-İngiltere ilişkileri, BM Genel Kurulu ve Filistin'in tanınması ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:09
Erdoğan, Starmer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede öne çıkanlar

Erdoğan, bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı dolayısıyla tebrik etti. İngiltere ve Fransa gibi BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Binyamin Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

