Erdoğan: Suriye'de Kürtlerin Güvenliği Türkiye'nin Teminatı

Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki kardeş halklara ilişkin değerlendirmelerinde bölgenin güvenliği ve huzuruna vurgu yaptı.

Erdoğan, "Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının başka bir bölümünde ise, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" diyerek işbirliği ve yönelime işaret etti.

Bu sözler, Türkiye'nin Suriye politikası ve bölgedeki rolüne dair net bir mesaj olarak öne çıktı.