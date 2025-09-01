DOLAR
Erdoğan: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Siyasi Birliği Bölgemiz İçin Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının ve yeniden inşasına verilecek desteğin bölge yararına olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda ülkenin egemenliğine ve birliğine vurgu yaparak bölgesel istikrarın önemine dikkat çekti.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Erdoğan, bu yaklaşımın hem bölgesel barışa katkı sunacağını hem de uluslararası sorumluluklarla uyumlu olduğunu belirtti.

