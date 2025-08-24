DOLAR
Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki Türk Donanmasını Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen TCG Anadolu ve diğer Türk donanması gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:51
Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki Türk Donanmasını Selamladı

Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçiş Töreninde Gemileri Selamladı

Geçişin detayları ve izleyici ilgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Türk donanmasının seçkin gemilerini Dolmabahçe'de selamladı.

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği askeri gemi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona ile TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı, tören kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Geçiş rotası ve halkın katılımı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan geçiş töreni; Sarıyer merkez ve Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli-Bebek hattı, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında vatandaşlarca izlendi. Birçok kişi töreni cep telefonuyla görüntüleyip fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyal'den paylaştı.

Törenin resmi ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Savarona, TCG Anadolu ve toplam 7 gemi ile icra edilen töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden takip etti. Gemilerdeki askeri mürettebat, Erdoğan'ı Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve denizcilere özgü selamlama şekli olan çimariva ile selamladı.

Çalışma ofisinin açık alanında gemileri izleyen Erdoğan, mürettebata ve törende olan vatandaşlara el salladı. Selamlaşma anında TCG Anadolu gemisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi; Erdoğan, "Savunma Bakanım, bütün Kuvvet Komutanlarım, hep birlikte şu anda sizleri selamlıyoruz." dedi.

Gençlik, bayraklar ve görsel öğeler

TCG Anadolu'daki çocuklar kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Ellerinde Türk bayrağı ve TEKNOFEST flaması bulunan gençler, üzerinde "Mavi Vatan 30-31 Ağustos 2025 İstanbul Tersanesi Komutanlığı" yazan ve #milliteknolojihamlesi etiketi bulunan pankart açtı.

Cumhurbaşkanının yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlama sırasında eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Emine Erdoğan'ın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da rengi olan beyaz kıyafet giydiği görüldü.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen geçiş töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gemileri selamlamasının ardından sona erdi.

