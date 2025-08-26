DOLAR
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' Umut Havası Karşısında Kimse Duramayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefinde millet desteğinin oluşturduğu umut havasının önünde kimsenin duramayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet desteğine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ülkenin güvenliği ve toplumsal kararlılık üzerinde durdu.

"(Terörsüz Türkiye) Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu sefer kimse duramayacak"

Erdoğan, Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının ülke için taşıdığı önemi vurgulayarak, bu sefer engellerin aşılacağı mesajını verdi.

