Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' Umut Havası Karşısında Kimse Duramayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet desteğine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ülkenin güvenliği ve toplumsal kararlılık üzerinde durdu.

"(Terörsüz Türkiye) Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu sefer kimse duramayacak"

Erdoğan, Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının ülke için taşıdığı önemi vurgulayarak, bu sefer engellerin aşılacağı mesajını verdi.