Erdoğan: Türk Demokrasisini Yeni Anayasa ile Taçlandırma Hedefi Baki

Açıklamanın Özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa sürecine ilişkin kararlılığını net bir dille yineledi.

"Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız"

Erdoğan'ın açıklaması, yeni anayasa hedefinin öncelikli bir amaç olmaya devam ettiğini ve sürecin sivil nitelikte şekillenmesine verdiği önemi ortaya koyuyor.

Bu sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa çalışmaları konusundaki kararlılığını ve hedefe bağlılığını vurguluyor.