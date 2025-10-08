Erdoğan: Türk Demokrasisini Yeni Anayasa ile Taçlandırma Hedefi Baki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk demokrasisini 'sivil damgalı yeni anayasa' ile taçlandırma iradesinin bugün de baki olduğunu ve hedeften kopmayacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa sürecine ilişkin kararlılığını net bir dille yineledi.

"Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız"

Erdoğan'ın açıklaması, yeni anayasa hedefinin öncelikli bir amaç olmaya devam ettiğini ve sürecin sivil nitelikte şekillenmesine verdiği önemi ortaya koyuyor.

Bu sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa çalışmaları konusundaki kararlılığını ve hedefe bağlılığını vurguluyor.

