Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan Enerji ve Ulaştırma İşbirliğini Güçlendirecek

İki ülke arasında kapsamlı iş birliği vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, ortak projeler ve koordinasyonun devam edeceğini ifade etti.

Adımların sürdürülmesi yönündeki açıklama, bölgesel iş birliğinin ve stratejik ortaklığın devamına işaret etti.