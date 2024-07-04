Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de izlemek için programını iptal etti!

Erdoğan, maç öncesinde Almanya'ya giderek Türkiye-Hollanda maçını canlı olarak izleyecek. Şuşa'daki programı iptal eden Erdoğan, "Devlet işleri yoğun olsa da, milli takımımızın yanında olacağım. Heyecanımızı paylaşıyor ve destekliyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Katılımı Öncesi Hazırlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın heyecanını yaşamak için Berlin'e gitmeden önce Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılma programını iptal etti. Hollanda ile yapılacak çeyrek final karşılaşması, Türk sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.



Maç öncesinde Türkiye'nin performansıyla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Milli takımımızın gösterdiği performans gurur verici. Umarım bu başarıyı bir üst seviyeye taşıyarak final yolunda ilerleriz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın bu kararı, Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın maç sonrası yaptığı bozkurt selamının ardından aldığı bilgiler doğrultusunda geldiği öğrenildi.