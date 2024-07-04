Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de izlemek için programını iptal etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final mücadelesini Berlin'de tribünden izleyecek. Millilerimiz, grubundan ikinci olarak çıkıp son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 13:43
Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de izlemek için programını iptal etti!

Erdoğan, maç öncesinde Almanya'ya giderek Türkiye-Hollanda maçını canlı olarak izleyecek. Şuşa'daki programı iptal eden Erdoğan, "Devlet işleri yoğun olsa da, milli takımımızın yanında olacağım. Heyecanımızı paylaşıyor ve destekliyorum" şeklinde konuştu. 

Erdoğan'ın Katılımı Öncesi Hazırlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın heyecanını yaşamak için Berlin'e gitmeden önce Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılma programını iptal etti. Hollanda ile yapılacak çeyrek final karşılaşması, Türk sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Maç öncesinde Türkiye'nin performansıyla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Milli takımımızın gösterdiği performans gurur verici. Umarım bu başarıyı bir üst seviyeye taşıyarak final yolunda ilerleriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu kararı, Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın maç sonrası yaptığı bozkurt selamının ardından aldığı bilgiler doğrultusunda geldiği öğrenildi. 

İLGİLİ HABERLER

Bunu yapanlara tek maaş ikramiye piyangosu çıktı! SGK'dan düğün bayram ettiren haber

Sıradan araç sahiplerine uyarı! PTT ya da bankaya gitmeyen yanacak

Çay ve kahve lekelerini silgi gibi silen formül! Halı ve koltukların kurtarıcısı geldi

4A 4B 4C emeklisine 18.000 TL'ye kadar şipşak ödeme! Tek şartı sağlayanın anında hesabında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Sıfır araçlara dev zam kararı! Her araç fiyatı 105.000 TL artacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan emekliye gece sürprizi! Son dakika güzel haber geldi

Sıradan araç sahiplerine uyarı! PTT ya da bankaya gitmeyen yanacak

Ehliyeti olanlara iş kapıları açıldı! Kurayla alım yapılacak: İş arayanlara müjde

Ayçiçek yağı, zeytin, kağıt havluda dev indirim başladı! Tarım Kredi Market 2 Temmuz aktüel ürünler

Sosyal yardım tutarlarında kuruş kuruş güncelleme! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı yeniden hesaplandı

Çay ve kahve lekelerini silgi gibi silen formül! Halı ve koltukların kurtarıcısı geldi

Bunu yapanlara tek maaş ikramiye piyangosu çıktı! SGK'dan düğün bayram ettiren haber

Ziraat Bankası faizi dibe çekti! Tamı tamına 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları patladı!

Cumhurbaşkanından gece yarısı müjdesi! Emekliler zil takıp oynayacak: Günler önce duyuruldu

SYDV 20-49 yaş arası personel alımına start verdi! KPSS'siz yüksek maaşlı iş ilanı açıldı

4A 4B 4C emeklisine 18.000 TL'ye kadar şipşak ödeme! Tek şartı sağlayanın anında hesabında