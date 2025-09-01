Erdoğan: Türkiye'nin Vizyonu — Egemenlik, Diyalog ve Diplomasi

Erdoğan'dan uluslararası ilişkilerde 'saygı ve diyalog' mesajı

Vizyon: Egemenlik, toprak bütünlüğü ve diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin vizyonu tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika anlayışının merkezine egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini koydu. Erdoğan'ın ifadelerine göre, uluslararası sorunların çözümünde öncelik diyalog, diplomasi ve işbirliği olmalıdır.

Bu duruş, Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde barışçıl yöntemlere verdiği önemi gösteriyor. Ankara'nın bu yaklaşımının, uluslararası ilişkilerde istikrar ve güven ortamına katkı sağlaması bekleniyor.