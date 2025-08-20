DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,16%
ALTIN
4.395,89 -0,54%
BITCOIN
4.640.696,1 0,06%

Erdoğan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Savaşında Adil ve Kalıcı Barış İçin Çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı barışla sona ermesi için çalıştığını ve gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:09
Erdoğan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Savaşında Adil ve Kalıcı Barış İçin Çalışıyor

Erdoğan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Savaşında Adil ve Kalıcı Barış İçin Çalışıyor

Görüşmede Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını belirtti.

Erdoğan, bu doğrultuda Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini ve sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Mesaj, Türkiye'nin barış arayışına güçlü bir şekilde bağlı kaldığını ve bölgesel istikrar için kararlılığını koruduğunu ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
6
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
7
Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek