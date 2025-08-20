Erdoğan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Savaşında Adil ve Kalıcı Barış İçin Çalışıyor

Görüşmede Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını belirtti.

Erdoğan, bu doğrultuda Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini ve sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Mesaj, Türkiye'nin barış arayışına güçlü bir şekilde bağlı kaldığını ve bölgesel istikrar için kararlılığını koruduğunu ortaya koydu.