Erdoğan: Türkiye yatırımcılara kapılarını ardına kadar açtı

Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi konumu ve gelişen yatırım ortamıyla yatırımcılara açık olduğunu vurguladı; Türkiye-Afrika ilişkileri 20 yılda stratejik ortaklığa yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:43
Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda yatırım ve işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada bakanları, heyet başkanlarını, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ve diğer katılımcıları millet ve ailesi adına selamladı.

Forumun düzenlenmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve tüm kurumlarla kuruluşları tebrik eden Erdoğan, 2016'da ilki düzenlenen forumun zaman içinde Afrika'nın dört bir yanından katılımla somut projelere dönüşen kararların alındığı bir platforma dönüştüğünü söyledi.

Erdoğan, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen iki gün sürecek toplantılarda tarım, gıda, tekstil, enerji, madencilik ve sağlık gibi alanlarda kıymetli değerlendirmelerin paylaşıldığını belirtti. Afrika'dan gelen konukların ülkelerindeki yatırım ortamı ve ticari imkanları hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlattığını, bunun da ticari münasebetlerin geleceğine yönelik güçlü bir sinerji oluşturduğunu kaydetti. Erdoğan, yeni dostluklar, iş birlikleri ve ortaklıkların kurulmasını ve kalıcı olmasını diledi.

Erdoğan konuşmasında şunları vurguladı: "Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla, üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı, dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz."

2005'i Türkiye'de Afrika yılı ilan ederek kıtayla ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını hatırlatan Erdoğan, o günden bu yana 20 yıl geçtiğini ve bu süreçte ilişkilerin el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek hayal edilemeyecek noktalara taşındığını söyledi. Erdoğan, Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Afrika Birliği'ndeki gözlemci statüsünün 20'nci yılını idrak ettiğini ve gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsünün tertipleneceğini belirterek bu zirvenin kıtanın kalkınması ve refahına yönelik çabaların yeni bir nişanesi olacağına inandığını söyledi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

