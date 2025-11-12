Erdoğan: Uçağın kara kutusu bulundu, incelemeler başlatıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Toplantıda, Azerbaycan’daki Karabağ Zaferi’nin 5’inci yıldönümü kutlamalarına katılan birliğimizi taşıyan uçağın düşmesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

"Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19’unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor"

Erdoğan, olayın ülke genelinde derin bir üzüntü yarattığını belirterek, uçakta hayatını kaybedenlerin sayısının 20 vatan evladı olduğunu söyledi. Kaza, Karabağ Zaferi’nin 5’inci yıldönümü kutlamaları sonrası, Türkiye’ye dönmek için havalandıktan kısa süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde meydana geldi.

Erdoğan şehitlerin isimlerini tek tek saydı: "Uçuş ekibinden Yarbay Gökhan Korkmaz’ı, Binbaşı Nihat İlgen’i, Binbaşı Serdar Uslu’yu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir’i, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ı, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce’yi, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ı, Astsubay Başçavuş Burak Özkan’ı, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’u, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’yi, yolcu ekibinden Üsteğmen Emre Mercan’ı, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ı, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ı, Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş’u, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’yı, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ı, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’yı, Uzman Çavuş Cem Dolapci’yi ve Uzman Çavuş Emre Sayın’ı rahmetle yad ediyorum. Cenab-ı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin."

Cumhurbaşkanı, milletçe şehitlere duyulan minneti vurgulayarak, "Şehitlerimize milletçe ödenmesi imkansız şükran borcumuz bulunuyor" dedi ve ailelere, TSK'ya ve tüm millete başsağlığı ile sabır diledi.

Erdoğan, olayın haberinin ulaşmasının ardından Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlarının koordinasyonuyla arama-kurtarma çalışmalarının hızla başlatıldığını; Gürcistan makamlarıyla iş birliği içinde insansız hava araçlarıyla görüntü elde edildiğini bildirdi. Aynı gün akşam saatleri itibarıyla enkaza ulaşıldığını, bölgenin emniyet için kordona alındığını ve 46 kişilik kaza-kırım inceleme ekibinin bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Erdoğan, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve incelemelerin sürdüğünü, şehitlerin 19’unun naaşına ulaşıldığını ve son naaş için arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca sürece ilişkin olarak "Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’le, ardından Gürcistan Başbakanı Kobahidze’yle telefonda görüştük" ifadelerini kullandı.

Gürcistan ve Azerbaycan makamlarının en üst düzeyde iş birliği ve desteğini sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile bu iki ülkenin tüm imkanlarının kahramanlar için seferber edildiğini; incelemelerin titizlikle yürütülerek olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirdiğini söyledi.

Erdoğan vatandaşları yalan, manipülasyon ve dezenformasyona karşı uyanık olmaya çağırdı: "Bilhassa sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum." Tüm dost ve kardeş ülkelere taziye ve destek mesajları için teşekkür etti.

Toplantı mesajları ve parti vurguları

Toplantının 175’inci genişletilmiş il başkanları toplantısı olduğunu hatırlatan Erdoğan, AK Parti teşkilatına, ilçe ve belde yönetimlerine, gençlik ve kadın kollarına teşekkür etti; 23 yıllık iktidar sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. 3 Kasım 2002 seçimlerine gönderme yaparak geçen 23 yılın hizmet ve yatırımlarla geçtiğini belirtti.

Erdoğan, muhalefetin ve bazı aktörlerin partiye yönelik saldırı, iftira ve komplolarına rağmen teşkilatın halk desteğini koruduğunu; ülke çapında hizmet ve yatırımların sürdüğünü ifade etti. Ana muhalefet liderine yönelik eleştirilerini de sürdürdü ve üslup konusunda sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Parti’nin iç ve dış alanda referans alınan bir yapı hâline geldiğini, partinin demokrasi, teşkilatlanma ve yönetim tecrübesinin yurtdışında da takip edildiğini belirtti; tüm belediye başkanları ve yöneticilere teşekkürlerini sundu.

Erdoğan, emlak vergilerindeki artışlara ilişkin toplumda yükselen tepkilere değinerek, özellikle CHP’li belediyelerin uyguladığı fahiş artışlara karşı çözüm önerileri üzerinde çalışıldığını, Meclis’e sunulacak bir düzenleme hazırlanacağını söyledi.

Kapanışta bir kez daha şehitleri rahmetle andı, teşkilata ve görevi devreden ile yeni göreve başlayan il ve ilçe başkanlarına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

