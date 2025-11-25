Erdoğan: Ukrayna-Rusya Müzakereleri İstanbul'da Yapılabilir

Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi çevrimiçi toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrimiçi toplantısına katıldı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabalarının ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanımız toplantıda, Türkiye’nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti.

Duran ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini söylediğini ve Türkiye’nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu açıkladı.

Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edildi.

35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

