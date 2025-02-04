Erdoğan, Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'ni Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusal İstihdam Strateji Belgesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan eylem planının önemli detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, planın 24 eylem maddesi ile kadın, engelli ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılımını ve istihdam oranlarını artırmayı hedeflediğini vurguladı.

İstihdamda Yeni Fırsatlar

Erdoğan, bu eylem planıyla birlikte, toplumun çeşitli kesimlerinden bireylerin iş gücüne daha aktif bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla önemli adımlar atıldığını belirtti. Eylem maddeleri, bu grupların istihdamını destekleyici önlemler içermekte ve fırsatlar sunmaktadır.

Bu stratejik adım, ülke genelinde istihdam oranlarının yükseltilmesi ve ekonomik gelişim için kritik bir rol oynamayı amaçlıyor.