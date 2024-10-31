Erdoğan ve Fay'dan İkili İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.