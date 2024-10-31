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Erdoğan ve Fay'dan İkili İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile Filistin meselesine odaklandı ve stratejik işbirliğini artıracaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:31
Erdoğan ve Fay'dan İkili İşbirliği Vurgusu

Erdoğan ve Fay Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin Meselesinde İşbirliği

Erdoğan, Senegal'in Filistin meselesindeki iki devletli çözüm yaklaşımını oldukça değerli bulduklarını ifade etti. "Senegal'in Filistin konusundaki tutumunu kesinlikle takdir ediyoruz,"

Stratejik Ortaklık Alanında Gelişmeler

Görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakat protokolü hakkında konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını belirtti. "Senegal, Türkiye'nin Batı Afrika'daki en yakın müttefikidir,"

Ticaret ve Yatırım İlişkileri

Cumhurbaşkanı, "Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı; ilk aşamada hedefimiz 1 milyar dolar,"

Güvenlik ve Savunma İşbirliği

Görüşmelerde güvenlik konuları da ele alındı. Erdoğan, "Senegal hükümetinin FETÖ ile mücadeledeki destekleri için teşekkür ederiz,"

Gelişen Durumlar ve Endişeler

Erdoğan, "Bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor,"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz,"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

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