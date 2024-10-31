Erdoğan ve Fay'dan İkili İşbirliği Vurgusu

Erdoğan ve Fay Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Filistin Meselesinde İşbirliği
Erdoğan, Senegal'in Filistin meselesindeki iki devletli çözüm yaklaşımını oldukça değerli bulduklarını ifade etti. "Senegal'in Filistin konusundaki tutumunu kesinlikle takdir ediyoruz," Görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakat protokolü hakkında konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını belirtti. "Senegal, Türkiye'nin Batı Afrika'daki en yakın müttefikidir," Cumhurbaşkanı, "Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı; ilk aşamada hedefimiz 1 milyar dolar," Görüşmelerde güvenlik konuları da ele alındı. Erdoğan, "Senegal hükümetinin FETÖ ile mücadeledeki destekleri için teşekkür ederiz," Erdoğan, "Bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor," Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz," Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Stratejik Ortaklık Alanında Gelişmeler
Ticaret ve Yatırım İlişkileri
Güvenlik ve Savunma İşbirliği
Gelişen Durumlar ve Endişeler
Görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakat protokolü hakkında konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını belirtti. "Senegal, Türkiye'nin Batı Afrika'daki en yakın müttefikidir," Cumhurbaşkanı, "Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı; ilk aşamada hedefimiz 1 milyar dolar," Görüşmelerde güvenlik konuları da ele alındı. Erdoğan, "Senegal hükümetinin FETÖ ile mücadeledeki destekleri için teşekkür ederiz," Erdoğan, "Bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor," Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz," Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Cumhurbaşkanı, "Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı; ilk aşamada hedefimiz 1 milyar dolar," Görüşmelerde güvenlik konuları da ele alındı. Erdoğan, "Senegal hükümetinin FETÖ ile mücadeledeki destekleri için teşekkür ederiz," Erdoğan, "Bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor," Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz," Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Görüşmelerde güvenlik konuları da ele alındı. Erdoğan, "Senegal hükümetinin FETÖ ile mücadeledeki destekleri için teşekkür ederiz," Erdoğan, "Bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor," Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz," Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Erdoğan, "Bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor," Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz," Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz," Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.