Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Türkevi'nde Görüştü

Görüşme basına kapalı gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Türkevi'ndeki görüşme basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

