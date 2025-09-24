Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Türkevi'nde Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Türkevi'nde basına kapalı görüştü; görüşmede bakanlar ve Savunma Sanayii Başkanı da yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:27
Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Türkevi'nde Görüştü

Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Türkevi'nde Görüştü

Görüşme basına kapalı gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Türkevi'ndeki görüşme basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları
2
KAGİDER Global Brüksel'de Tanıtıldı — Türk Kadın Girişimciler Avrupa'da Buluşuyor
3
GÜNDEM ÖZETİ — 25 Eylül 2025: Erdoğan-Trump Görüşmesi ve BM 80. Genel Kurulu Gündemi
4
Erdoğan ve Luong Cuong New York'ta Görüştü: Gazze ve Ticaret Gündemi
5
Zonguldak Çaycuma'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
6
Kassam Tugayları: Gazze Saldırısının Genişlemesi Esirleri Daha Fazla Tehlikeye Atar
7
İspanya, Küresel Sumud Filosu İçin Askeri Gemi Gönderme Kararı Aldı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası