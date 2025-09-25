Erdoğan Washington'a Geldi: Beyaz Saray'da Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu sonrası New York'tan Washington'a gelerek Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 02:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 02:25
Geliş ve heyet ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'tan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın konumdaki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi.

Joint Base Andrews Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile diğer yetkililer karşıladı.

Washington'da Cumhurbaşkanı'nın heyetinde; Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a geleceği bildirildi.

