Erdoğan: Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye İçin "Çırpınıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Her türlü engele, engellemeye, sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için kelimenin tam anlamıyla çırpınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sözlerle yeniden büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine olan bağlılığını ve karşılaşılan zorluklara karşı kararlılığını vurguladı.

Konuşmada öne çıkan vurgu, hükümetin hedeflerine ulaşma iradesinin sürdüğüne işaret etti.